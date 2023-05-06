انت الان تتابع خبر أبرزها الدكة العشائرية.. اعتقال 7 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا مستمرة في عملياتها الأمنية الاستباقية، لملاحقة عصابات الجريمة والخارجين عن القانون ومثيري النزاعات العشائرية والبحث عن المطلوبين للقضاء"، موضحة أن "مفارز مشتركة من مديريات شرطة الأقسام وأفواج طوارئ الشرطة كافة وبإسناد فرقة التدخل السريع، نفذت عملية أمنية استباقية شملت عموم مناطق محافظة ميسان وأسفرت عن إلقاء القبض على (7)متهمين بقضايا جنائية ومواد قانونية مختلفة".وأشارت الى ان " القضايا الجنائية أبرزها الدكة العشائرية وتهديد السلم المجتمعي والنزاعات العشائرية ومواد قانونية أخرى, فضلاً عن ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة".

وأضافت ان "المتهمين اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة أصولياً".