في ظل الأزمة.. محافظة أسوان تقدم ملحمة عظيمة من الدعم والمساندة للنازحين السودانيين

أصدرت محافظة أسوان بيانا، توضح خلاله الجهود المبذولة لمساندة الأشقاء النازحين السودانيين، وذكرت أن ملحمة عظيمة من الدعم والمساندة تستحق كل الاحترام يتم تقديمها بأسوان للوافدين من دولة السودان الشقيقة، سواء المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تكليف الجهات المعنية بتهيئة الأجواء وتوفير كافة الإمكانيات بالموقف البرى الدولى بكركر لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية فى احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان، حيث تتم المتابعة دقيقة بدقيقة لأى مستجدات للتدخل الفورى معها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بجانب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات الأمنية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم.

وأشار المحافظ، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من المحافظ شخصياً تقوم بالمتابعة اللحظية للحد من أي محاولات لاستغلال الوافدين داخل الموقف الدولى بكركر بالتنسيق مع مسئولى المرور والمواقف والمختصين، وبالتوازى تم توفير مطبخ كامل بجميع التجهيزات لتقديم وجبات ساخنة وخفيفة للأخوة الأشقاء من السودانين والمصريين وكافة الجنسيات، فضلاً عن توفير 8 محلات، وكافتيريا ومطعم لتقديم الخدمات المختلفة، وأيضاً تجهيز خزان من المياه المثلجة سعة 2000 لتر.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أنه يتكامل مع ذلك تكليف مسئولى الصحة بتوفير عيادة متنقلة داخل الموقف الدولى ، بجانب قيام فريق الملاريا وناقلات الأمراض بتنفيذ حملات تعقيم وتطهير بالموقف ، مع القيام بالرش بجهاز الضباب فى الفترة المسائية ، وتوفير أكثر من 20 باسكت لجمع القمامة والمخلفات وتوزيعها بكافة أرجاء الموقف وأماكن الإنتظار.

وأوضح "عطية"، أنه بالتوازى مع كل هذه الجهود هناك مشاركة مجتمعية جادة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ، والتى من بينها جمعية رسالة " نور على نور " والتى تقوم بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الأخرى بتقديم وتوفير مجموعة خدمات متنوعة بمحيط معبر أرقين ، منها الخدمات العينية وإمداد الوافدين من السودان بمعلومات عن الإنتقال داخل مصر ، هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات طبية والدعم النفسى ، وخاصة فى ظل توافر مجموعات عمل تتحدث بـ 5 لغات بطلاقة للتعامل مع كل الجنسيات الوافدة ، علاوة على قيام الشركة المصرية للمجمعات بتوفير الدعم من السلع التموينية بالجمعية المصرية بكركر.

وتابع، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات ، والتي من بينها تكليف نائبة المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد بالتواجد بموقف كركر الدولى ، بجانب تواجد السكرتير العام المساعد العميد ياسر عبد الشافى بمدينة أبو سمبل السياحية ، بالإضافة إلى تواجد رئيس مركز ومدينة أسوان ، ورئيس مدينة أبو سمبل السياحية بالتواجد بمنفذى قسطل وأرقين ، وكذا مرور مدير إدارة الأمن بديوان عام المحافظة على منفذى قسطل وأرقين ، فضلاً عن تكليف غرفة العمليات برفع درجة الإستعداد القصوى ومتابعة موقف الوافدين السودانيين ، وخاصة متابعة حالة النظافة العامة والحفاظ على البيئة والحالة الصحية.

واستكمل محافظ أسوان، أنه تم تشكيل خلية أزمة " غرفة عمليات " بمعبرى قسطل وأرقين وموقف كركر من كافة القطاعات فور حدوث الأزمة لمتابعة الأحداث بصفة مستمرة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بالتواجد بمعبرى قسطل وأرقين بالتناوب لمتابعة الموقف، بجانب تكليف القائمين بأعمال المتابعة بإعداد تقرير على مدار الساعة أولاً بأول، وتبليغ غرفة عمليات المحافظة للوقوف على الوضع الراهن ، والتغلب على المعوقات فور حدوثها ، وهو ما قامت أجهزة المحافظة به فى أكثر من موقف بالتعامل الإيجابى لتلافيه ، والمتابعة الشخصية للمحافظ للمواقع المختلفة على مدار الساعة .

وأكمل، بأنه تم توفير الدعم اللوجستى بكافة المواقع سواء بمنفذ أرقين حيث تم توفير سيارتى مياه شرب نقية بصفة يومية، وكذا توفير 2 كرافان صحى، ودورات مياه بعدد 12 عين ، مع توفير 6 كرفان بقاعدة حمام بلدى، لتلافى سوء الاستخدام والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير خطوط مياه لهذه الكرفانات ، بجانب توفير 30 عامل للقيام بأعمال النظافة العامة والتخلص الآمن من القمامة، ونقلها للمقالب العمومية، وهو الذى توازى بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التى قامت بالدفع بسيارات طبية للفحص الطبى على الوافدين، بالإضافة إلى توفير 6 سيارات إسعاف طوارئ، وسيارة إطفاء بإجمالى 4 طن، ومنفذ لبيع المنتجات الغذائية من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بحمولة 12 طن لتوفير المواد الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للوافدين ضمن جهود القضاء على الإستغلال المادى لهم.

وأوضح المحافظ، أنه فيما يتعلق بمنفذ قسطل فقد تم توفير 50 صندوق للقمامة ، وتوفير 3 أتوبيسات لنقل المصريين العالقين بالسودان يومياً لمحطة سكك حديد أسوان بأسعار مخفضة ، وكذا توفير 2 سيارة إطفاء بإجمالى 9 طن ، مع توفير منفذ لبيع المنتجات الغذائية بحمولة 8 طن ، وهو الذى تواكب مع تجهيز مقر لغرفة العمليات بموقف كركر الدولى ، وتجهيز مطعم لتقديم الوجبات الساخنة ، ومكان لانتظار المواطنين بالموقف ، مع زيادة معدلات التعقييم ، والتنسيق مع إدارة المرور لتوجيه كافة الأتوبيسات التابعة للشركات السودانية لتفادى التكدس والزحان ، بالإضافة إلى التنسيق مع المنطقة العاشرة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بتمهيد الطريق من المنافذ البرية بقسطل وأرقين إلى موقف كركر ، علاوة على تكليف إدارة الحدائق بمتابعة حديقة الموقف ، والتنسيق مع مسئولي وزارة النقل لعمل منفذين لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد بموقف كركر ، وتجهيز 2 أتوبيس داخلى لنقل الوافدين من الموقف إلى محطة أسوان ، فضلاً عن توفير 5 عيادات متنقلة بالتنسيق مع مديرية الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الوافدين.

ولفت، إلى أنه تكامل مع ذلك التنسيق مع مسئولي النقل " الهيئة العامة لسكك حديد مصر " لرفع درجة الإستعداد القصوى بمحطة القطارات وبشبابيك حجز التذاكر ، مع توفير سيارة إسعاف متواجدة بصفة مستمرة أمام المحطة ، وكذا التنسيق مع مديرية الأمن بالتواجد بصفة مستمرة بميدان المحطة وذلك تحسباً لأى طوارئ ، ولازالت المحافظة مستمرة في تقديم الدعم اللازم فيما يخص النظافة ، ومتابعة الحالة العامة ، وكذا الحالة الصحية بمعبرى قسطل وأرقين والموقف البرى الدولى بكركر يومياً .