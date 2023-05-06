شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستاذ بجامعة إفريقيا العالمية السودانية: لا بد من تحرك دبلوماسي عربي حيال الأزمة بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، أستاذ بجامعة إفريقيا العالمية السودانية، على أهمية تشكيل حكومة سودانية، يكون لها تواجد دبلوماسي في المحافل الدولية، تساعد على حل الأزمات التي تواجه السودانين.

وأضاف عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن جميع الدول العربية لم تتأخر في تقديم المساعدات الطبية والغذائية للشعب السوداني منذ اندلاع الصراع العسكري في السودان.



وتابع: لا بد من تحرك دبلوماسي من الدول العربية حيال السودان، وإنهاء الصراع القائم بين قوات الجيش، والتدخل السريع، حفاظا على الشعب السوداني.