شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على برنامج حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه أنظار العالم، بعد لحظات قليلة، لحفل تتويج الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا فى كنيسة ويستمنستر وفق توقيتات دقيقة، وسيتم تتويج تشارلز وكاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في عرض مبهر وطقوس يعود تاريخها إلى نحو ألف عام.



ويأتى برنامج الحفل الخاص بتتويج الملك كالتالى:

الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش: تفتح مواقع المشاهدة على امتداد مسار الموكب أمام الجمهور، وسيحظى أوائل الواصلين بأفضل مكان للاستمتاع بالمشهد.

من الساعة 06:15 إلى الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش: بدء وصول المدعوّين إلى نقاط التفتيش الأمنية.

من الساعة 08:30 إلى الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش: وصول رؤساء الدول والحكومات الأجنبية والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية.

الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش: انطلاق موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا من قصر باكنجهام في "عربة اليوبيل الماسي" التي استُخدمت لأول مرة في عام 2014 وتجرّها ستة خيول. وسيسير الموكب في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان ترافالجار، ثم سيعبر وايت هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.

الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش: يدخل تشارلز وكاميلا الكنيسة من الباب الكبير الغربي. وسيرتدي تشارلز رداء دولة، وهو رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي، وعندها تبدأ المراسم.

الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش: يتمّ تتويج تشارلز الثالث. ويضع رئيس أساقفة كانتربري على رأسه تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالص والمرصّع بالياقوت والجمشت والروبي والمغطّى بقماش من المخمل الأرجواني. وللاحتفال بهذه اللحظة، تُنفخ الأبواق وتُطلق أعيرة نارية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش: ختام مراسم الحفل، حيث يغادر الملك الكنيسة مرتديا رداء جدّه جورج السادس، المصنوع من مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه تاج إمبيريال ستيت المرصّع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الروبي.

ينطلق الموكب لينقل الملك وقرينته الملكة إلى قصر باكنجهام على متن العربة الذهبية، وهي عربة تستخدم في كل تتويج منذ وليام الرابع في عام 1831، وستجرّ هذه العربة ثمانية خيول نظرا لوزنها البالغ أربعة أطنان.

الساعة 12:33 بتوقيت جرينتش: وصول تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنجهام.

الساعة 12:43 بتوقيت جرينتش: تُقدّم لهما التحية الملكية من عناصر في القوات المسلّحة في حدائق القصر.

نحو الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش: يظهر الملك وقرينته الملكة وأفراد من العائلة الملكية على شرفة القصر لمتابعة طلعات جوية احتفالية.