شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزياني يلتقي زيلينسكي ويدعو لوقف الحرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في كييف وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، وبحثا عددًا من القضايا المتعلقة بالحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ فبراير (شباط) 2022.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أكد الزياني للرئيس الأوكراني على موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف الحرب في أوكرانيا، والتوصل إلى حل للصراع بالوسائل السلمية عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية.

وأشار الزياني إلى أن ذلك هو السبيل لحفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم.



وقالت مكتب الرئاسة الأوكرانية، في بيان، إن "الرئيس الأوكراني تبادل الآراء مع وزير خارجية البحرين حول المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وكذلك مشاركتها في مشاريع تعاون إنساني واقتصادي واعدة"