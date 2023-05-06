شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات بنكية للمصريين بالخارج على طاولة لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ غدا، موضوع تقديم تيسيرات بنكية للمصريين العاملين بالخارج، بحضور ممثلي الحكومة.

بينما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة أهم توصيات اللجنة عن موضوع الأمن السيبرانى ومتطلبات الأمن القومى المصرى.

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـده النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

عرضت اللجنة التقرير فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الاول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية، وتناول الباب الثاني منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعي.

وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.