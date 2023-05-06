ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا.. تشارلز الثالث يوقع على القسم بعد تأديته

الشارقة - اميمة ياسر -

أدى تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، القسم الملكي ووقَّع عليه، وذلك في مراسم تاريخية يحضرها الكثير من الزعماء حول العالم.

وبدأت مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على عرش بريطانيا في كنيسة ويستمنستر بالعاصمة لندن، في مراسم تاريخية يحضرها الكثير من الزعماء حول العالم.

ومن المقرر أن تكون المراسم على نطاق أصغر من تلك التي أقيمت لتتويج الملكة الراحلة إليزابيث في عام 1953، لكنها ستهدف مع ذلك إلى أن تكون مبهرة حيث ستضم مجموعة من الرموز التاريخية من كرات ذهبية وسيوف مرصعة بالجواهر إلى صولجان يحمل أكبر قطعة ألماس مقطوعة وعديمة اللون في العالم.

وتولى تشارلز الثالث حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع قبل 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.

ويمكن متابعة البث المباشر لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا من هنا

