شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر (الفاو):ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية في أبريل للمرة الأولى منذ عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفع مؤشر الأسعار العالمية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة "ف أو " في أبريل للمرة الأولى منذ عام، حيث بلغ 127.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 126.5 في مارس، وكانت قراءة شهر مارس مبدئيا عند 126.9 نقطة.

واوضحت المنظمة في بيان لها، إن الارتفاع في أبريل يعكس زيادة أسعار السكر واللحوم والأرز، وهو ما بدد تأثير الانخفاضات في أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية.

واشارت المنظمة إلى إن هذا الارتفاع مرتبط بمخاوف من تقلص الإمدادات بعد مراجعات بالخفض لتوقعات الإنتاج في الهند والصين، إلى جانب إنتاج أقل مما سبق توقعه في تايلاند والاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر أسعار السكر 17.6% مقارنة بشهر مارس، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2011، فيما ارتفع مؤشر اللحوم 1.3% على أساس شهري، وانخفضت أسعار الألبان 1.7% والزيوت النباتية 1.3% والحبوب 1.7%. وطغى تراجع الأسعار العالمية لجميع الحبوب الرئيسية على ارتفاع أسعار الأرز..

كما رفعت الفاو تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2022 إلى 2.785 مليار طن من تقديرات سابقة عند 2.777 مليار، بانخفاض 1% عن العام السابق.

وقدرت الفاو أن يبلغ الاستهلاك العالمي للحبوب في 2022-2023 2.780 مليار طن، بانخفاض 0.7% عن 2021-2022.