شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يدين إعدام المعارض الإيراني حبيب أسيود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم السبت، بإعدام المعارض السويدي-الإيراني حبيب شعب، المعروف باسم حبيب أسيود، عقب إعلان القضاء الإيراني تنفيذ الحكم الصادر بحقه بتهمة "الإرهاب".

وكتب بيلستروم الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر "عقوبة الإعدام هي عقوبة لاإنسانية نهائية، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها في كل الظروف".