شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": انطلاق الحوار الوطنى يؤكد جدية الدولة فى إجراء مزيد من الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن أولى جلسات الحوار الوطني عكست أهميته في المرحلة الراهنة، وما يحمله من أثر إيجابي في دعم خطط رسم أولويات العمل الوطني، مؤكدة أنه سيكون له دور مهم في دعم الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى على الحراك السياسى والحزبى الفاعل بالشارع المصرى وعلى مختلف المحاور.

وأشارت "مديح"، في تصريحات لها اليوم، إلى أن مشاركة جميع الأحزاب سواء معارضة أو غيره من أجل التحاور، يدعم اهتمام الدولة بمشاركة الجميع من أجل الدولة المصرية، من أجل الوصول لأهداف ونتائج إيجابية تدعم مسيرة التنمية، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن الحوار الوطني يُعد عُرس ديمقراطي يرد على كل المشككين في مصداقيته، ويؤكد جدية الدولة المصرية في إجراء العديد من الإصلاحات السياسية ورؤيتها لترسيخ الديمقراطية والاستقرار.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن وجود 19 لجنة نوعية تشمل 123 قضية، سيساهم في بلورة حلول توافقية تعالج مختلف التحديات وتضع رؤى واضحة للوصول لنتائج إيجابية ويفتح المجال لعرض جميع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من أجل الوطن، مؤكدة أنه لا بد من ضرورة إصدار قانون المحليات وسرعة إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، خاصة أن الحوار الوطنى يرسم طريق الجمهورية الجديدة