شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يطالب بإشراك المصريين بالخارج فى جلسات الحوار الوطنى والاستماع لمقترحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بتمثيل المصريين في الخارج في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأقيمت جلسته الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي، داعياً مجلس أمناء الحوار الوطني إلى دعوة ممثلي الجاليات المصرية في مختلف دول العالم لحضور جلسات واجتماعات اللجان فى المحاور الثلاثة للحوار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وابداء مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن القضايا والتحديات التي تواجه بلدهم وأيضا عرض مشكلاتهم وآليات حلها.

وقال الجندي، إن عدد المصريين بالخارج وفقا لتصريحات وزيرة الهجرة يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليون، وهو عدد هائل ولا يمكن تجاهلهم وإغفال دعوتهم للمشاركة فى الحوار الوطني، مضيفاً أن المصريين بالخارج قوة ناعمة حقيقية، بالإضافة إلى كونهم قوة اقتصادية وعلمية ضاربة إذا ما أُحسن التعامل معاها، ولابد أن يكون لهم دور مؤثر فى وضع رؤية لحل الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات التي تتعرض لها مصر للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار الجندي، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا حثيثة لاستعادة الثقة بين المصريين بالخارج وبلدهم، والقيادة السياسية تحرص على دعم المصريين بالخارج وفتح قنوات اتصال مستمرة معهم، ويجب البناء على تلك الجهود والاستماع إلى ممثلي المصريين بالخارج وإشراكهم في مائدة الحوار.

وأضاف "الجندي" ، أن الدولة المصرية تستهدف دمج المصريين بالخارج في خطط التنمية الشاملة التى تتبناها، ولابد من العمل بجدية على حل المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج لكسب ثقتهم، وتقديم الحوافز اللازمة لتشجيعهم على استثمار أموالهم في وطنهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تعزيز ودعم جسور الثقة الحقيقية بين الدولة والمصريين بالخارج قولا وعملا، مقترحا طرح ملف المصريين العاملين بالخارج على مائدة الحوار الوطني، ومناقشة شاملة لكيفية التعاون والاستفادة من تلك الكفاءات المهاجرة علميا قبل اقتصاديا، ودعوة ممثلين عن الجاليات المصرية المختلفة، ونواب المصريين بالخارج بالبرلمان لحضور جلسات الحوار الوطني أو المشاركة عبر الفيديو كونفرانس لعرض رؤيتهم ومشاكلهم ورؤيتهم لآليات تعزيز الثقة والانتماء بينهم وبين وطنهم الأم.