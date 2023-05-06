مجلس النواب يرفع جلسته إلى الثلاثاء المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء المُقبل الـ 9 من مايو/أيار 2023".

*تفاصيل الجلسة الـ 24

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب أعاد مشروع قانون التعديل الاول ل‍قانون وزارة الكهرباء رقم (53) لسنة 2017 الى الحكومة بناءً على طلب منها".



وأضاف، أن "البرلمان أجل التصويت على مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".

وأشار البيان الى، أن "مجلس النواب أجل أيضا، التصويت على تقرير اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي 170 في 2022/10/11 والخاصة بالتحقيق حول الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إنهاء عقود جامعة تكريت والجامعات العراقية الأخرى".

وأردف البيان، أن "مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون المساعدة القانونية".

كما أنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، بحسب البيان.

وتابع البيان، ان "مجلس النواب أنهى ايضاً تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم (52) لسنة 2017".

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت 6 مايو/ايار 2023، جلسة الـ 24 برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي، بحضور 175 نائباً.

