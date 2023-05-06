شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يفتتح الملتقى التدريبى لتعزيز قدرات أعضائه بحضور القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح حزب مستقبل وطن، الملتقى التدريبي لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، بجلسة تحمل عنوان "حزب مستقبل وطن أفكار ومبادئ" وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ، ونائب رئيس الحزب.

وشارك في الملتقي، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، النائب حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بالحزب، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة.

وأدار الجلسة، النائب أحمد الجندى أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين التدريب والتثقيف بالحزب، وتضمنت شرحا لرؤية الحزب وأهدافه واستراتيجياته وأعقب ذلك حوارًا مفتوحًا مع الحضور من أمناء الحزب والتنظيم بعدد من المحافظات.

ومن المقرر أن تلقى الجلسات الضوء على عدد من الموضوعات أبرزها، جلسات بعنوان "حزب مستقبل وطن أفكار ومبادئ، إدارة العمل الحزبى والتنظيمي، قضايا الإصلاح الإداري، دور الأحزاب وتطور الحياة السياسيةـ التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبليةـ، حوار مفتوح حول العمل الحزبي وتجارب وخبرات في إدارة الانتخابات، قضايا التنمية المحلية في مصر، الإطار الدستوري للحياة السياسية ودور حزب مستقبل وطن.