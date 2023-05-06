انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تعلن تحرير 3 طيارين من الاسر الاوكراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 6 مايو، نتيجة لعملية مفاوضات معقدة، تمت استعادة ثلاثة من العسكريين الروس هم طيارون من القوات الجوية الروسية، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف حيث واجهوا خطرا مميتا في الأسر".وأضاف البيان أن "جميع المفرج عنهم يحصلون على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة".

وذكر البيان أن "طائرات نقل عسكرية ستنقل المحررين إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، لتلقي العلاج والخضوع لعملية إعادة التأهيل".

وجرت آخر عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف في 26 أبريل، عندما أعلنت الدفاع الروسية عن تحرير 40 عسكريا لها.

