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السودان تشتعل .. إطلاق النار على سيارة السفير التركي واحتجازه «بيان عسكري»

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجيش السوداني في بيان عن تعرف سفير تركيا في الخرطوم لإطلاق نار من قبل المتمردين الذين قامواً أيضًا بإحتجازه .

وأضاف البيان العسكري أن قوات الدعم السريع اتهمت الجيش بتنفيذ هذه العملية والتي برأ نفسه منها الجيش السوداني في بيانه الذي جاء كالتالي : -

أطلقت اليوم مليشيا الدعم السريع النار على سيارة السفير التركي واحتجزته.

وتابع البيان :  في نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك.

واختتم : فاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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