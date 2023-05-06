«مخبأ يتحمّل حتى الضربات النووية» .. إختباء زيلينسكي بعد محاولة اغتيال بوتين

الشارقة - اميمة ياسر - كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عواقب الهجوم الأوكراني على الكرملين وهو التحليل الذي نشرته روسيا اليوم على صفحاتها .

وجاء فيه : تجاوزت كييف، ليلة الأربعاء، جميع الخطوط الحمراء. فحوالي الساعة 2:30 صباحًا، جرت محاولة لضرب الكرملين بطائرتين مسيّرتين. تم إسقاطهما بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.

ووفقاً لما كتبته تاتيانا ، فإن بوتين لم يصب بأذى، ولم يكن في الكرملين وقت الهجوم.

وتابعت : احتفظت موسكو بإمكانية الرد بما تراه مناسبا على عملية نظام كييف الإرهابية.

رد موسكو المنطقي

وبحسب المحلل السياسي فلاديمير ماركوف، يجب أن يكون رد موسكو المنطقي على الهجوم الإرهابي ضد الرئيس الروسي هو الإلغاء الكامل لأي ضمانات لسلامة زيلينسكي، وقال:

"هذا يعني أن الضمانات الأمنية ستُرفع عن جميع الشخصيات الأخرى في نظام كييف الإرهابي. وكان فلاديمير بوتين قد أعطى هذه الضمانات الأمنية لزيلينسكي بعد يومين أو ثلاثة أيام من بدء العملية العسكرية الخاصة. سلم رئيس وزراء إسرائيل الضمانات لزيلينسكي، وبعد ذلك عاد زيلينسكي إلى كييف. الآن، تلغى هذه الضمانات الأمنية".

على ما يبدو، فإن جولة زيلينسكي الأوروبية، التي بدأها بزيارة فنلندا، لم تكن لله بالله. كان زيلينسكي على علم بالهجوم الوشيك على الكرملين ويفهم ما سيناله شخصيًا، وبحسب ماركوف، هو ليس في عجلة من أمره للعودة إلى كييف، وأضاف:

"قال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، سيرغي نيكيفوروف، للصحفيين: "سنقضي يومًا واحدًا في فنلندا، لكن بعد فنلندا لن نذهب إلى أوكرانيا".

ماركوف متأكد من أن زيلينسكي لن يعود إلى كييف في يوم أو أسبوع أو عام، بل "من المستبعد أن يقيم زيلينسكي في مكان ما في أوروبا. على الأرجح، سيجلس في مخبأ يتحمّل حتى ضربات نووية. لكنه لن يعود إلى (مقره بشارع) بانكوفا في كييف بعد ذلك".