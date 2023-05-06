الكشف عن موعد انطلاق البعثة السعودية إلى الفضاء

تم الإعلان عن موعد إطلاق مستهدف لمهمة الفضاء التاريخية للمملكة العربية السعودية التي سترسل أول رائدة فضاء في المملكة إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي تغريدة، قالت عمليات الفضاء التابعة لناسا إن Axiom Mission 2 (AX-2) ستنطلق في الساعة 5.37 مساء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) في 21 مايو الجاري. وبالنظر إلى اختلاف التوقيت الزمني، سيحدث هذا في الساعة 2.37 صباحا يوم 22 مايو (بتوقيت السعودية).

ورائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي هي باحثة في سرطان الثدي، وستذهب في مهمة مع رائد فضاء هو علي القرني، كجزء من طاقم الرحلة AX-2.

وعلى متن محطة الفضاء الدولية، سيلتقون برائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يشارك حاليا في أول مهمة فضائية طويلة المدى في العالم العربي. وسجل النيادي مؤخرا رقما قياسيا عندما أصبح أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء.

كما سيكون على متن الرحلة بيغي ويتسون، رائدة الفضاء السابقة في ناسا التي ستقوم برحلتها الرابعة إلى محطة الفضاء الدولية، وجون شوفنر، رجل الأعمال من ولاية تينيسي الذي سيعمل كطيار.

وتلقت المهمة تاريخ إطلاقها الرسمي الشهر الماضي، حيث أعلن مسؤولو "أكسيوم سبيس" و"ناسا" أنها ستتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في 8 مايو. ولكن قبل بضعة أيام، أعلن عن التأجيل.

وبالإضافة إلى برناوي والقرني، يتم تدريب رائدي فضاء آخرين، مريم فردوس وعلي الغامدي، على بعثات الفضاء المستقبلية كجزء من برنامج رحلات الفضاء البشرية السعودية.