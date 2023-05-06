«إطلاق النار على سيارة السفير التركي بالسودان» .. أول تعليق من أنقرة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عدم وجود أي إصابات لأي من السفير أو الحرس أو القوات الخاصة، جراء حادثة إطلاق النار التي استهدفت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أوضح «أوغلو» في تصريحات صحفية، السبت، أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجري وسط المدينة.

وفي وقت سابق، تعرضت سيارة السفير التركي لدى السودان إلى إطلاق نار، حسبما أعلنت قوات الدعم السريع، السبت.

وقالت القوات إن سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار، بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء.

ووجهت قوات الدعم السريع، الاتهام إلى الجيش في الواقعة، وقالت إن مباني السفارة تقع تحت سيطرة الجيش السوداني، وفق تعبيرها.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها أجلت السفير ووفده إلى مكان آمن.

وخلال 3 أسابيع من الصراع، تعرضت مقار وبعثات دبلوماسية في السودان إلى هجمات وعمليات نهب، أدانها المجتمع الدولي.

ويستمر الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف للفرار إلى الخارج، في حين يجتمع السبت ممثلون للطرفين في جدة لإجراء محادثات.