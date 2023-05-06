1400 يمني في صفقة جديدة لتبادل الأسرى

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وجددت الحكومة اليمنية الشرعية التأكيد على جاهزيتها لإجراء أي عملية تبادل للأسرى والمختطفين مع ميليشيات الحوثي، في أي وقت، بما في ذلك تبادل شامل على أساس «الكل مقابل الكل»، دون تمييز، إضافة إلى تسهيل الزيارات المتبادلة للسجون ومعرفة مصير المخفيين وفي مقدمتهم القيادي محمد قحطان.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، إلى جوانب من استغلال ميليشيات الحوثي، للملف الإنساني إعلاميا وسياسيا، وتستخدم مزايداتها في هذا الملف، في المحاولات المتكررة لشق الصف الوطني واختراق المناطق المحررة.
وأكد فضائل أن صفقات التبادل التي تتم مع الحوثيين «عميلة مساومة وصفقات غير عادلة وليست حقوقية»، تفرضها طبيعة الميليشيات الانتهازية، وأشار إلى متاجرتهم بملف المختطفين والأسرى، ورفضهم إطلاق سراح المناضل فيصل رجب، ثم الزعم بعد ذلك أن الحكومة لم تطالب به، وعدم الاستجابة لمطالب زيارة محمد قحطان والإفصاح عن مصيره، مؤكدا أن إصرار الميليشيات على ذلك يهدد بإفشال جولة المفاوضات القادمة.
من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع للحوثيين عبدالقادر المرتضى: ما زلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقا.
وأضاف «كانت هناك إعاقات في المراحل السابقة من قبل الشرعية إلا أننا نأمل هذه المرة ألا تحصل» واختتم: الجولة المقبلة من المتفق أن تشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين وإذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر حد قوله.
وفيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية انخفاض إعداد النازحين اليمنيين داخليا أكثر من 18 ألف شخص خلال الثلث الأول من 2023، وبانخفاض نحو الضعف عن الفترة نفسها من العام الماضي 2022، استهدفت جماعة الحوثي تجمعات للنازحين غرب محافظة تعز، بعد 24 ساعة من جريمة استهداف معدات شق وسفلتة طريق الكدحة - تعز.
وقال مصدر محلي إن الميليشيات أطلقت قذائف هاون، فضلا عن قصف بالأسلحة الرشاشة صوب تجمعات للنازحين في وادي الحناية غرب منطقة الكدحة، مؤكدا أن القذائف سقطت بالقرب من مخيمات النازحين وأثارت الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.
مشاهدات يمنية
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