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الكشف عن مستجدات انتقال بيلينجهام الى مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455241-638189963522379298.jpg

2023-05-06 | 20:58

الكشف عن مستجدات انتقال بيلينجهام الى مدريد

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كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، عن آخر التطورات بشأن مصير النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند.
وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، تفيد بوجود اتفاق بين ودورتموند، على انتقال بيلينجهام لصفوف الميرنجي، في الصيف المقبل.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن "ريال مدريد أنهى الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية".

وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "يستعد نادي ريال مدريد لعقد جلسة مع ممثلي بوروسيا دورتموند خلال الشهر الجاري للتفاوض حول قيمة صفقة جود بيلينجهام، والتي ستشمل الإضافات".

وأضاف: "وافق ريال مدريد على الشروط الشخصية التي حددها ممثلو اللاعب".

وشارك بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند في 40 مباراة هذا الموسم، وسجل 11 هدفًا وصنع 7 آخرين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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