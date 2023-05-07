قيادي إخواني تونسي في قبضة الأمن قبل هروبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات الأمن التونسي القبض على القيادي البارز في حركة النهضة الإخوانية الصحبي عتيق.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الإخواني قبض عليه عند محاولته الهروب إلى تركيا عبر مطار تونس قرطاج، بحجة حضوره ندوة علمية، ضبط ومنع من السفر.

وتورط عتيق في قضايا فساد واستيلاء على الأراضي الزراعية بغير وجه حق، وصدر في حقه منشور تفتيش، وهو أحد أبرز عناصر تنظيم الإخوان الذي توعد معارضي النهضة بالسحل في الشوارع.

بدأ مساره السياسي في 1975 عند انضمامه لـ»الجماعة الإسلامية»، ثم لدى حركة «الاتجاه الإسلامي»، التي أصبحت بعد ذلك «حركة النهضة»، وسجن للمرة الأولى في 1987، ولكن تمتع بالعفو العام الذي تبع انقلاب 7 نوفمبر 1987، كقيادي بحركة النهضة في 1991، وعضو في المكتب التنفيذي ومدير جريدة الفجر التابعة للحزب.

قضى 16 سنة و8 أشهر في السجن، حيث تم توقيفه في 22 مارس 1991، وحكم عليه في 1992 بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة بوشوشة العسكرية في تونس العاصمة.

سجن لمدة 15 سنة في سجون 9 أبريل في تونس العاصمة، وبرج الرومي، وناظور، والمهدية، وبرج العامري، منها 4 سنوات في السجن الانفرادي، وخفض حكمه 5 مرات حتى وصل 21 سنة سجنا.

بعد 2011 ترشح الصحبي عتيق عن حركة النهضة كنائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي، وذلك في انتخابات 23 أكتوبر 2011، وفاز بمقعد، وبعد الجلسة الافتتاحية للمجلس عين رئيسا لكتلة حركة النهضة في المجلس، وواصل مهمته حتى 2 ديسمبر 2014.

وترشح كذلك لمجلس نواب الشعب عن الدائرة نفسها في انتخابات 26 أكتوبر 2014، وفاز بمقعد عن النهضة، كما أن عتيق هو عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ويواجه تنظيم إخوان تونس عددا من القضايا أبرزها إرهابية وفساد مالي وتورطها في الاغتيالات السياسية وتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب.