شكرا لقرائتكم خبر أشتية: الإعدامات الميدانية تكشف شهوة القتل الإسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت السلطة الفلسطينية بقتل الجيش الإسرائيلي أمس ناشطين فلسطينيين خلال مداهمة في طولكرم في الضفة الغربية.

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في بيان، القتيلين «ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا».

وقال «إن جنود الجيش الإسرائيلي يمارسون جرائمهم المتنقلة بإعدامات ميدانية، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية، والشرائع الإنسانية؛ وتستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو، والإبادة الجماعية».

وحمل أشتية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تلك «الجرائم المروعة»، مضيفا أن «استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه ناجم عن غياب المعايير الدولية الموحدة، وشعور الجناة بالإفلات من العقاب».