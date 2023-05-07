تشارلز الثالث يتوج ملكا على بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس في العاصمة البريطانية لندن مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة، خلفا لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والتي حكمت البلاد 70 عاما. وبدأت مراسم التتويج بوصول الموكب الملكي الذي يحمل الملك تشارلز من قصر باكنغهام إلى كنيسة ويستمنستر، حيث أدى قسم الولاء، وأجريت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور قادة ورؤساء وممثلي الدول، وممثلي دول الكومنولث وكبار الشخصيات العالمية، كما تم خلال تتويج الملك تنصيب الملكة القرينة كاميلا، ملكة على المملكة المتحدة ضمن مراسم خاصة. وعاد الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا إلى قصر باكنغهام لحضور عرض جوي من شرفة القصر الملكي.

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