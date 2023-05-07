مجلس حقوق الإنسان يناقش تداعيات الصراع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس المقبل، الصراع المتصاعد في السودان خلال جلسة خاصة تعقد في جنيف بناء على طلب ألمانيا وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة. وقال متحدث باسم المجلس «إن محور أعمال الجلسة هو تأثير الصراع في السودان على حقوق الإنسان». وأفادت وكالات الأمم المتحدة مؤخرا بوقوع هجمات على مناطق سكنية ومنشآت طبية ونهب وتهجير للمواطنين من جانب قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية. وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة في السودان.

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