استئناف الرحلات الجوية بين جدة وبورتسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف الرحلات الجوية من مطار جدة إلى مدينة بورتسودان السودانية عبر شركة الطيران السودانية تاركو ذهابا وإيابا، بعد أن توقفت الحركة الجوية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى المطارات السودانية منتصف أبريل الماضي. وأشار قناة «العربية» إلى أن أول رحلة انطلقت إلى بورتسودان أمس، وعلى متنها 120 راكبا، حيث ستستمر عمليات السفر حتى نهاية الشهر الحالي بأربع رحلات يوميا، إذ ستكون هذه الفترة مخصصة لمغادرة المعتمرين من جدة إلى بورتسودان في حين ستكون الرحلات القادمة من بورتسودان إلى جدة لأصحاب الإقامات والزيارة.

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