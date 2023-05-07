صورة مجندة سعودية تبهر العالم

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لم تكن أمل تعتقد ـ ولو مازحة - أن احتضانها طفلة لإحدى القادمات من السودان سيتحول إلى حديث الصحافة العالمية، فقد كانت تؤدي واجبها في إطار عملها في ميناء جدة، حيث تتدفق السفن وعلى متنها من تم إجلاؤهم من السودان، البلد المثقل بمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية الصور التي التقطها مصور وكالة الأنباء السعودية نزار معتوق، وتناقلتها بإسهاب مواقع التواصل الاجتماعي، وقال الجميع أنها ليست غريبة عن بلد العطاء والتضامن والإنسانية، وثقت عدسة المصور صورة، لكن الصورة اختزلت مسيرة المملكة وجابت العالم محملة بقصة تروي آلاف القصص عن السعودية.
تحمل أمل العوفي رتبة وكيل رقيب بحري، كشفت عن أسرار الصورة الشهيرة، وقالت إنها لم تعتقد أن تحظى الصورة بكل هذا الاهتمام، وأكدت «ما قمت به هو واجبنا، وتكفينا كلنا نظرة الإحساس بالأمان والطمأنينة منهم».
وأضافت في مقطع فيديو نشره حساب «التواصل الحكومي السعودي» على «تويتر»، أن الطفلة التي كنت أحملها كانت تبلغ من العمر تقريبا 8 أشهر، واسمها علية، وكانت نائمة من الإرهاق بينما كان التعب واضحا جدا على والدتها.
وتابعت: الشيء المفرح هو أن الخطوات الأولى للطفلة علية كانت على متن السفينة وقد كسبت محبة الجميع، وهذا كان مبعث فرح وسعادة كبيرة لوالدتها، وكشفت أنها كتبت رسالة للطفلة، حيث تأمل أن تقرأها حينما تكبر.
لا تخافي
- «صغيرتي علية. لا تخافي وصلت بر الأمان. دعائي لك بأن تنعمي بحياة سعيدة في ظل والديك»
- أمل العوفي مجندة سعودية
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