الدعم السريع يتبرأ من إصابة سيارة السفير التركي

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وقالت في منشور أوردته عبر حسابها بموقع فيس بوك «في خطوة جبانة تمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية قامت قوات الجيش بإطلاق نار على سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء».
وأشارت إلى أن قواتها تمكنت من إجلاء السفير ووفده إلى مكان آمن، مؤكدة التزامها الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية التزاما باتفاقية جنيف وكافة الاتفاقيات الدولية.
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