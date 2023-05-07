شكرا لقرائتكم خبر الدعم السريع يتبرأ من إصابة سيارة السفير التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قيادة قوات الدعم السريع في السودان أمس أن قوات الجيش هي التي أطلقت النار على سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو.

وقالت في منشور أوردته عبر حسابها بموقع فيس بوك «في خطوة جبانة تمثل انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية قامت قوات الجيش بإطلاق نار على سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء».

وأشارت إلى أن قواتها تمكنت من إجلاء السفير ووفده إلى مكان آمن، مؤكدة التزامها الكامل بحماية البعثات الدبلوماسية التزاما باتفاقية جنيف وكافة الاتفاقيات الدولية.