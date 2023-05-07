انت الان تتابع خبر كربلاء.. اعتقال تاجري مخدرات وضبط 4 آلاف حبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شؤون المخدرات في كربلاء، عن اعتقال تاجري مخدرات وضبط 4 آلاف حبة مخدرة في المحافظة.

وقالت في بيان، إنه "بعد تنفيذ أمر القبض بحق أهم تاجر للمواد المخدرة والمسؤول على دخول المخدرات إلى كربلاء، نفذ مدير شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء المقدسة العقيد علي مسير أمر قبض بحق تجار عدد (2) للمواد المخدرة بعد أمر إلقاء القبض الذي سبقه بوقت قياسي".

وأضاف بيان شؤون المخدرات "تم ضبط معهم (4000) حبة مخدرة".