لأول مرة.. أوكرانيا تسقط صاروخا روسيا بالباتريوت

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت صاروخًا روسيًا تفوق سرعته سرعة الصوت فوق كييف باستخدام أنظمة الدفاع الأمريكية باتريوت المكتسبة حديثًا، وهي المرة الأولى المعروفة التي تمكنت فيها البلاد من اعتراض أحد أحدث صواريخ موسكو.

وقال مايكولا أوليشوك قائد القوات الجوية في تلغرام إن صاروخا باليستيا من طراز كينزال تم اعتراضه على العاصمة الأوكرانية في وقت سابق من الأسبوع، كانت أيضًا المرة الأولى التي يُعرف فيها أن أوكرانيا تستخدم أنظمة الدفاع باتريوت.

أحدث الأسلحة

وكتب أوليشوك متفاخرًا «نعم، لقد أسقطنا كينزال الفريدة»، وأضاف إن صاروخ (Kh-47) أطلقته طائرة (ميغ 31K) من الأراضي الروسية وأسقط بصاروخ باتريوت، و«كينزال» هي واحدة من أحدث الأسلحة الروسية وأكثرها تقدمًا.

وكان الجيش الأوكراني قد اعترف في وقت سابق بأنه يفتقر إلى الأصول اللازمة لاعتراض طائرات كينزال.

تأكيد الفعالية

وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري إيهنات في إحدى القنوات الأوكرانية «كانوا يقولون إن صواريخ باتريوت سلاح أمريكي عفا عليه الزمن والأسلحة الروسية هي الأفضل في العالم، «حسنًا، هناك تأكيد على أنه يعمل بشكل فعال حتى ضد صاروخ خارق السرعة تفوق سرعته سرعة الصوت»، وأضاف إن اعتراض كنزال بنجاح «صفعة على وجه روسيا».

الدعم الغربي

وتسلمت أوكرانيا أول شحنة من صواريخ باتريوت في أواخر أبريل.

ولم تحدد عدد الأنظمة التي لديها أو أين تم نشرها، ولكن من المعروف أنها تم توفيرها من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا.

وأقرت ألمانيا والولايات المتحدة بإرسال كل نظام واحد على الأقل، وقالت هولندا إنها قدمت نظامين على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد الأنظمة التي تعمل حاليًا.

وتلقت القوات الأوكرانية تدريبًا مكثفًا ضروريًا لتكون قادرة على تحديد موقع الهدف بشكل فعال باستخدام الأنظمة، وتثبيتها بالرادار والنار، حيث تتطلب كل بطارية ما يصل إلى 90 فردًا للتشغيل والصيانة.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف إنه طلب أولاً أنظمة باتريوت عند زيارته للولايات المتحدة في أغسطس 2021، قبل أشهر من الغزو الروسي الشامل، لكن بعد سبع سنوات من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني.

وقد وصف امتلاك النظام بأنه «حلم» لكنه قال إنه قيل له في الولايات المتحدة في ذلك الوقت إنه مستحيل، وتم نشر صواريخ باتريوت لأول مرة من قبل الولايات المتحدة في الثمانينيات.

ويكلف النظام ما يقرب من 4 ملايين دولار لكل صاروخ، وتكلفة القاذفات حوالي 10 ملايين دولار لكل صاروخ، وفقًا للمحللين.

وبهذه التكلفة، كان يُعتقد على نطاق واسع أن أوكرانيا لن تستخدم سوى صواريخ باتريوت ضد الطائرات الروسية أو الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

الهجوم المضاد

وفي رسالة على برقية، قال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، إنه شكر الجنرال الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، على المساعدة الأمريكية المستمرة لأوكرانيا.

وقال زالوجني إنه أطلع أحد المواقع الإخبارية على الوضع في الجبهة والاستعدادات «للهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا.

ولم تذكر أوكرانيا متى ستشن هجومًا مضادًا، لكن من المتوقع على نطاق واسع هذا الربيع. وفي مقابلة هذا الأسبوع مع مجلة فورين أفيرز، قال ميلي إنه لن يتكهن بما إذا كان سيحدث أو متى سيحدث، ولكن بمساعدة الناتو للمساعدة في تدريب، وتجهيز تسعة ألوية من الأسلحة والمدرعات والمشاة الآلية «الأوكرانيون الآن لديهم القدرة على الهجوم». ‏