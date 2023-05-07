شكرا لقرائتكم خبر عن ناجي الشهابي: الحوار الوطني أحدث تغييرا كبيرا في الحياة الحزبية والسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن الحوار الوطني أحدث تغييرا كبيراً في الحياة الحزبية والسياسية.

وأضاف ضمن حوارات ”الخليج 365” مع القوى السياسية حول الحوار ، أن الحوار الوطني ضرورة لوضع مقترحات وحلول توافقية للتحديات التي تواجه مصر، لافتا أننا نأمل بأن يخرج الحوار بمناقشات متعمقة ذات هدف حتى تخرج بالأمال المتعلقة لدى الشعب المصري.

ولفت أن الحوار الوطني ضرورة لوضع مقترحات وحلول توافقية للتحديات التي تواجه مصر ولهذا صاغ مجلس أمناء الحوار ثلاثة محاور شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتركز حولها المناقشات، ومخرجات هذا الحوار يجب أن تصل لمستوى الطموحات والآمال الوطنية بموضوعية وحس وطني من جميع المشاركين في الجلسات من مختلف القوى السياسية وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الفترة المقبلة.