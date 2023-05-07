شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مصر أدارت ملف النازحين من السودان بنجاح واحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن تصريحات ماكس شوت، مدير مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، التى أكد فيها وجود تنسيق بين السلطات المصرية والأمم المتحدة لمساعدة العابرين من السودان، يعكس ما تتيحه مصر من تسهيلات للنازحين، لافتا إلى أن إشادته بما وفرته السلطات المصرية من مياه وغذاء وإسعافات للنازحين من السودان، بمثابة دليل قاطع على الدور الكبير والناجح التى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف عليهم بسبب مواجهات الاقتتال داخل دولة السودان الشقيقة.

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لوقف الاقتتال داخل دولة السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى، موجهاً التحية والتقدير للحكومة على جهودها الكبيرة والناجحة فى تقديم جميع المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن مصر نجحت فى إدارة هذه الأزمة باحترافية وباعتراف منظمة الامم المتحدة، موجهاً التحية والتقدير لجميع الأجهزة المصرية التى نجحت فى إخلاء المواطنين المصريين والطلاب المصريين من السودان فى توقيتات قياسية.

وكانت قد أصدرت محافظة أسوان بيانا، توضح خلاله الجهود المبذولة لمساندة الأشقاء النازحين السودانيين، وذكرت أن ملحمة عظيمة من الدعم والمساندة تستحق كل الاحترام يتم تقديمها بأسوان للوافدين من دولة السودان الشقيقة، سواء المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تكليف الجهات المعنية بتهيئة الأجواء وتوفير كافة الإمكانيات بالموقف البرى الدولى بكركر لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية فى احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان، حيث تتم المتابعة دقيقة بدقيقة لأى مستجدات للتدخل الفورى معها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بجانب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات الأمنية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم.