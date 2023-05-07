شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الشيوخ: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى تؤكد قدرة مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن نجاح الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقه لجميع أهدافه هو مسئولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والقائمين والمشاركين فى هذا الحدث التاريخى وغير المسبوق فى تاريخ الدولة المصرية مؤكداً أن ما تم داخل الجلسة الأولى للحوار الوطنى هو مؤشر ايجابى وكبير خاصة وأنه تم تغطية هذا الحدث اعلامياً وبمشاركة مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية.

ولفت إلى أن القضايا المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى وخروج هذه الجلسة بالشكل المبهر والناجح يؤكد قدرة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتخطى جميع الاثار السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، موجها التحية والتقدير لمجلس امناء الحوار الوطنى لتنفيذ ما تعهد به باعلام المواطن المصرى بكل ما يدور من مناقشات وحوارات داخل مختلف جلسات الحوار الوطنى وبكل شفافية ومصداقية.

وأضاف أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم الاعداد بصورة مهنية واحترافية لهذا الحدث الذى أكد للرأى العام المصرى، أن المواطن من حقه أن ينعم بالحرية ويناقش أوضاعه في إطار من الشفافية والمسؤولية، فالحوار الوطني جاء ليس نتيجة أزمة، وإنما انطلاقا من المسئولية للقيادة السياسية وأكبر دليل على ذلك أن الصورة العامة لتنظيم الجلسة الأولى من الحوار الوطني كانت مبهرة ورائعة ومشرفة، فالباب كان مفتوحا أمام أي مواطن للمشاركة فى صنع مستقبل مشرق وواعد لمصر وشعبها.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته التامة فى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يتردد فى الاستجابة لكل ما يتم التوافق عليه داخل الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مؤكداً أن الحوار الوطنى أكد للعالم كله أن مصر أسرة واحدة وقادرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها.