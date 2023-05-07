شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. موضوعات هامة على طاولة لجان الشباب والصحة والزراعة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجان الشباب والصحة والزراعة بمجلس الشيوخ موضوعات هامة اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تناقش لجنة الشباب والرياضة موضوعا" الشباب والعمل الطوعي... نحو رؤية جديدة للتنمية الشبابية "، بالإضافة إلى موضوع" القرى الأولمبية... منصات رياضية وأدوار مجتمعية - القرى الأولمبية في المحافظات المصرية... رؤية نحو التوسع ".

فيما تناقش لجنة الصحة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صالح البدري بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مستشفى حميات المنيا وسوء حالة مبنى الاستقبال، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي بشأن اعتماد مستشفى حميات قليوب مستشفى مستقلة بلائحة مالية مستقلة، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الشاملة بشأن الموافقة على إحلال وتجديد مبنيين وإنشاء وحدة مناظير بمستشفى الحميات بمركز أبو المطامير بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الزراعة تقرير اللجنة عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب المهندس عبد السلام الجبلي، بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية"، وتقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق الزراعات التبادلية للاستفادة من الموسم الشتوي في زراعة القمح أو بنجر السكر والموسم الصيفي في الزراعات السمكية".

وتقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شراني بشأن إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية ".

كما تناقش لجنة الزراعة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن ملاءمة منظومة الري الحديث في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، بمنطقة البستان والبليدة، والاقتراح المقدم من النائب بشأن إعادة النظر في قرار مصلحة الري بالوادي الجديد الخاص برفع القيمة اإلإيجارية لسعر مياه الآبار الجوفية بالوادي الجديد، بحضور ممثلي الحكومة.