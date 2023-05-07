شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرفا الصراع السوداني يبحثان بجدة تثبيت الهدنة.. واشتباكات متقطعة بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجددت الاشتباكات ودوي الانفجارات في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفادت مصادر وشهود عيان بوقوع اشتباكات في محيط القصر الجمهوري وشارع المطار، وسط تحليق لطيران الجيش فيما ترد قوات الدعم السريع بمضادات أرضية، وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء الخرطوم.

وكان الجيش السوداني نشر مقاطع مصورة لسيطرة قواته على مناطق في الخرطوم بحري وسلاح الإشارة.

وفي السياق أعلن اللواء محمد عثمان قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية خلو ولاية البحر الأحمر من عناصر الدعم السريع بعد تنفيذ خطة محكمة تمكنت من خلالها قوات الجيش من الاستيلاء علي مقرات الدعم السريع في الولاية.

ورحب مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة السعودية-الأمريكية لبدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع.

وثمن أمين عام المجلس جاسم البديوي الجهود والمساعي التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة مع جميع الأطراف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني.

كما رحبت مملكة البحرين بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات الأولية في مدينة جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقةللتوصل إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء الصراع.

ودعت مملكة البحرين لجميع الأطراف في جمهورية السودان إلى تغليب الحكمة والالتزام الجاد بوقف إراقة الدماء، وتوفير الحماية للمدنيين والدبلوماسيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، واستكمال الاتفاق الإطاري السياسي وصولًا إلى اتفاق نهائي يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.