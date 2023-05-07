شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة "التعاون الإسلامي" تدعو لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسودانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت منظمة التعاون الإسلامي، دولها الأعضاء والجهات المانحة والمؤسسات المالية والإنسانية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان في ظل تدهور الأوضاع في البلد العربي الأفريقي.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها السبت، إن أمينها العام حسين إبراهيم طه، وجه نداء عاجلا للدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان في ضوء تدهور الوضع الإنساني الذي تواجه البلاد حاليا.

وحث الأمين العام الدول المانحة والشركاء إلى التركيز على توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان، وطالبهم بدعم جهود البلدان المجاورة للسودان من خلال استضافة الللاجئين السودانيين.

كما دعا طه طرفي النزاع في السودان لتسهيل عملية إيصال المساعدة الإنسانية للمحتاجين في أجزاء مختلفة من البلاد.

يذكر أن الاشتباكات المتواصلة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع التى اندلعت منذ منتصف أبريل الماضي، تسببت في خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة، وتعطل الكثير من الخدمات الأخرى بينها الاتصالات والكهرباء.

وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بالاشتباكات إلى 479 قتيلا و2518 مصابا منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي وحتى 5 مايو الجاري.