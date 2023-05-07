شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية بريطانيا يشكر مصر على المساعدة فى إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بفندق الإقامة، جيمس كليفرلى، وزير الخارجية البريطانى. وحضر المقابلة السفير شريف كامل، سفير مصر فى لندن.

وفى مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لوزير الخارجية البريطانى بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة، مشيدًا بالتنظيم المتميز لفعاليات التتويج، والتى جاءت لتعكس إرث وتاريخ هذا البلد الكبير.

من جانبه توجه وزير الخارجية البريطانى بالشكر لمصر وقيادتها على المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، مشيدًا بما يربط مصر وبريطانيا من علاقات تعاون ممتدة الجذور.

وتابع: العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة علاقات ممتدة لسنوات طويلة، ومصر بالنسبة لنا شريك مهم. كما أكد كليفيرلى أهمية العمل خلال الأعوام المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية إلى مستويات أكبر، فمصر فاعل دولى مهم، وصديق للمملكة المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى الوضع فى السودان، حيث أعرب الجانبان عن أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سريع يوقف الصراع المسلح، ويضمن أمن وسلامة الشعب السودانى. وشرح رئيس الوزراء الجهود التى تقوم بها مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطانى عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التى قدمتها فى إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، مشيدًا بعلاقات العمل الممتازة التى تجمعه بـ سامح شكرى وزير الخارجية، وتشاورهما المتبادل فيما يخص الأزمة السودانية.

وانتقل الحديث إلى جهود التنمية فى مصر، حيث استعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود الدولة على مدار السنوات الماضية، بما فى ذلك بناء منظومة نقل عام حضارية تشمل خطوط المونوريل ومترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف وغيرها، قائلا: لدينا شبكة طرق عامة تم تطويرها على أعلى مستوى، حتى يمكنها التوافق مع الزيادة السنوية الكبيرة فى عدد السكان.

وفى هذا السياق، أثنى وزير الخارجية البريطانى على التعاون مع مصر فى العديد من المشروعات، ومن بينها مشروع المونوريل، قائلًا: هذا التعاون يخدم العلاقات المستقبلية بين بلدينا، ويحقق النفع للشعبين.

كما أشاد وزير الخارجية البريطانى بالتنظيم المتميز لمؤتمر المناخ كوب 27، الذى استضافته مصر، وجهود الرئاسة المصرية للمؤتمر فى التوفيق بين مختلف الأطراف خلال المفاوضات، قائلا: لقد قمتم بعمل ناجح للغاية.

كذلك فقد تناول اللقاء التأثير الاقتصادى للأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف دول العالم، وما خلفته من أزمة فى الطاقة والغذاء.