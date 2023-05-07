انت الان تتابع خبر تركيا تُحصّي أعداد الهزات الارتدادية عقب كارثة "الزلزال المدمر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت "أفاد" في بيان، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

