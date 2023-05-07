شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تناقش اليوم إنشاء نقاط تابعة للبنوك فى الأماكن السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم، اجتماعين عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ومن المقرر أن تنافش في الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم النائب محمد عمارة بشأن إنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية تعمل على مدار عمل فتح واغلاق تلك الأماكن.

كما تناقش في الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء وحدة حسابية بمصلحة الضرائب بمحافظة الوادى الجديد (مأمورية القيمة المضافة وفصلهما عن محافظة أسيوط وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـده النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

عرضت اللجنة التقرير فى 3 أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية، وتناول الباب الثاني منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعي.

وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.