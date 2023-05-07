شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت ترحب بالمبادرة السعودية الأمريكية المشتركة الخاصة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت الكويت، بالمبادرة السعودية الأمريكية المشتركة الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين الأطراف السودانية في جدة، وفقًا لوسائل إعلامية.

وقد أعلنت دولة جنوب السودان، في وقت سابق، أن طرفا الصراع في السودان اتفقاعلى هدنة 7 أيام.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.