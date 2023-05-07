وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وجرى خلال الاجتماع، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا التي تهم المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية وشعوبها.

كما بحث الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للدول العربية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة للدول والشعوب.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.