شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للشيوخ.. وغدا مناقشة طلب تفعيل الكتاب الجامعى الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، وصدق مجلس الشيوخ فى بداية الجلسة العامة اليوم على مضبطتى الجلستين رقم 30 و31 .

وتعقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، عن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن "آليات تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني".