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تنوع فى الحضور والمشاركة.. صفحة الحوار الوطنى ترصد لقطات من الجلسة الافتتاحية

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القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أبرز اللحظات، وأهم لقطات المشاركين في افتتاحية انطلاق الحوار الوطني التي عقدت الأربعاء الماضى في قاعة المؤتمرات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، حالة من التنوع لكافة فئات المجتمع بمختلف تياراته وأطيافه السياسية، حيث حرص الجميع على المشاركة والحوار بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن. ووضع خارطة طريق للمستقبل نحو الجمهورية الجديدة.

وكانت قد أكدت أن المساحات المشتركة كانت الأساس، والتوافق كان لبنة بناء المشهد، مضيفة أنه على قلب وطن واحد، تواجدت مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة وطننا الحبيب، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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