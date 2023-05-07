شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" توصى بقيام كل وزارة بدورها فى نشر ثقافة ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اليوم الأحد، لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا مهدي، بشأن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المناهج التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي.

وشددت النائب رشا مهدي علي أهمية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المناهج التعليمية، مطالبة أن تقوم كل وزارة بدورها في هذا الشأن.

وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم: "على المواطن أن يقبل بالمخاطر، ويقبل النجاح أو الفشل في المشروع الذي يسعي لتأسيسه".

وأضاف:" الريادة لا تعني النجاح المستمر وهناك في بعض الأوقات حالات فشل"، مضيفا :" الدول التي حدث فيها تقدم سريع وجود يوجد لديها الفضول العلمي والمخاطرة".

وفي نهاية المناقشات أوصت اللجنة بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال.