شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوريا تعود إلى الجامعة العربية بعد غياب 12 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد غياب دام 12 عامًا، تبنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، قرار عودة سوريا إلى الجامعة، وذلك في اجتماع طارئ عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقرر مجلس الجامعة العربية معاودة مشاركة الوفود الممثلة للحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد تعليق عضويتها لمدة 12 عامًا.

وأفاد بيان من الجامعة بأنه تقرر "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من 7 مايو ( أيار) 2023".

وخلال جلسة وزراء الخارجية، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، مضيفًا: "لا حل عسكريًا للأزمة السورية"، وأوضح: "يجب القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا".

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.