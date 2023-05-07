لعودة ميسي.. برشلونة يوجه طلباً لشتيجن ودي يونج

ويسعى البارسا لتسجيل العقود الجديدة للاعبيه، بالإضافة إلى إبرام صفقات أخرى، أبرزها عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى، أن "برشلونة يخطط للاجتماع مع فرينكي دي يونج وأندريه تير شتيجن، نجمي الفريق، لمطالبتهما بالموافقة على خفض راتبهما السنوي".



وأضافت، أن برشلونة سيغري الثنائي بتمديد العقود لموسمين أو 3 مواسم أخرى، ما يضمن للاعبين الحصول على المزيد من الأموال مستقبلا.

وأوضحت أن برشلونة سبق أن لجأ إلى هذا الحل مع عدد من اللاعبين عقب اندلاع جائحة كورونا في 2020.

يذكر أن نادي برشلونة يحتاج لتوفير 200 مليون يورو على الأقل في الصيف المقبل، سواء من خلال خفض الرواتب أو بيع اللاعبين.

