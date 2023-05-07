إيران.. بعد مشاركة نساء في سباق بلا حجاب.. استقالة رئيس اتحاد العاب القوى

قالت وكالة "إرنا": "استقال هاشم صيامي من منصبه بسبب الجدل المرتبط بمنافسة لسباق التحمل في شيراز".

وأكد صيامي في تصريحات نقلتها "إرنا"، أن "اتحاد القوى لم يكن المنظم للسباق، وأن لا رابط بين الاتحاد واللواتي شاركن فيه من دون الحجاب".



وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام إيرانية مشاركة عدد من السيدات بلا حجاب في السباق الذي أقيم الجمعة.

وأعلن المدعي العام لمحافظة فارس، ومركزها شيراز، الأحد أنه "سيستدعي منظمي السباق للحصول على "إيضاحات".

وتأتي هذه الواقعة بعد أقل من شهر على إعلان الشرطة الإيرانية أنها ستبدأ اعتبارا من منتصف أبريل، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب الإلزامي في إيران منذ الثورة الإسلامية لعام 1979، وتحديد اللواتي يخالفنها ومعاقبتهن.

