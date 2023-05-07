شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة الشيوخ" تشكل لجنة فرعية لمتابعة مشكلات رشيد: يجب تحويلها لمزار سياحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، عددا من التوصيات للنهوض بمدينة رشيد والترويج السياحي لها وتحويلها إلى متحف مفتوح .

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، إنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ لمتابعة ملف مدينة رشيد وجمع كافة البيانات التى تخص هذا الملف من الجهات بالدولة، برئاسة الدكتورة سها سعيد وعضوية عددا من أعضاء اللجنة .

وأشار مسلم إلى أن ما تنتهي إليه هذه اللجنة سيترتب عليه دعوة وزير السياحة والآثار لبحث كافة الأمور حول المستقبل السياحي لمدينة رشيد، مطالبا بضرورة زيارة وزارة السياحة لمدينة رشيد للوقوف على المشكلات التى تواجهها .

تأتى هذة التوصيات على خلفية الزيارة البرلمانية التى قامت بها اللجنة لمدينة رشيد والمناقشات التى دارت فى الاجتماعات السابقة التى عقدتها اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن الترويج السياحي لمدينة رشيد وأمكانية تحويلها إلى متحف مفتوح والتقدم لمنظمة اليونسكو بطلب لضمها ضمن قائمة التراث العالمي.

وقال الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، خلال استعراضه لمراحل عمل اللجنة للوقوف على المشكلات التى تواجه مدينة رشيد، متابعاً: مدينة رشيد جاذبة وهناك عدد من التساؤلات يجب الإجابة عليها من قبل الجهات المعنية بالدولة، وهي متى سيتم افتتاح متحف رشيد ليكون قبلة للسائحين ومحبي الآثار، ومتى سيتم الانتهاء من مشكلات الترميم للمساجد الموجودة بمدينة رشيد ، وماهى الخطوات التى يجب اتخاذها لقبول اليونسكو طلب مصر لضم مدينة رشيد ضمن قائمة التراث العالمي .

وشدد مسلم على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لتذليل العقبات التى تحول دون تحويل مدينة رشيد لمنطقة سياحية عالمية جاذبة للسائحين لما تضمه من آثار إسلامية وقبطية مميزة، وقال: اللجنة تباحثت بجدية فى هذا الملف لأهميته سياحيا، ومازالنا مؤمنين أن مدينة رشيد واعدة وتستحق منا الكثير وأننا فى ظل أزمة اقتصادية عالمية تتطلب الأهتمام بالسياحة لتكون أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني .

وتابع: نستطيع تنظيم رحلات لليوم الواحد لمدينة رشيد لتكون بداية وانطلاقة حقيقية لهذة المدينة، لافتا إلى أن الإجابات الواردة من الجهاز التنفيذى بالدولة غير واضحة وهو ما يتطلب منا استمرار فتح الموضوع .

وعاود الدكتور محمود مسلم، قائلا: رشيد تعاني وهذا الوضع لايرضى أحدا، وكلنا نحلم بأن تكون مدينة رشيد مدينة سياحية عالمية، مبينا أن اللجنة قررت تشكيل لجنة فرعية لأول مرة منذ عملها لأهمية هذا الملف .

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن المجلس الأعلي للأثار انتهي خلال الفترة الماضية من ترميم وصيانة العديد من المباني الأثرية بالمدينة وقد تم الانتهاء من ترميم وصيانة عدد 15 منزلا أثريا، وكذلك الانتهاء من ترميم وصيانة عدد 6 مساجد أثرية وجاري الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة الخاصة بكل من منزل رمضان ومسجد المحلي .

وأشارت الوزارة إلي أنه جاري العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم وصيانة باقى الأثار المسجلة بعدد الاثار الاسلامية والقبطية بمدينة رشيد وتتمثل فى منزل المناديلي ومنزل درع وطبق وحمام عزوز وبوابة أبو الريش ومسجد الشيخ تقي .

وسألت اللجنة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، الدكتور أبو بكر أحمد، عن المدة الزمنية المتبقية لافتتاح متحف رشيد ولم تكن الإجابة واضحة .

وقال محمد سلامة رئيس الادارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشبط السياحي: لدينا خطة لدعم مدينة رشيد من خلا ل تفعيل رحلات اليوم الواحد، ودعوة المدونين للحديث والكتابة عنها وكذلك الوفود الأجنبية .

وقالت النائبة هبة شاروبيم، مقدم الاقتراح برغبة، إن مدينة رشيد تستحق العناية والاهتمام، لافتة إلى أن حفيد شاملبيون حينما زار رشيد تساءل قائلا : لماذا لاتضع ضمن المزارات السياحية العالمية لاسيما وأنها تعد ثانى مدينة مصرية تحتوي على الأثار الإسلامية .

وطالبت النائبة هبة شاروبيم بضرورة وضع رشيد على خريطة السياحة المصرية، لافتة إلى ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة فى عمليات الترميم وبالأخص لمتحف رشيد .وكذلك الاهتمام بالمنتجات اليدوية التى تتميز بها المدينة، وقالت إن مصر اختيرت كأرخص دولة سياحية وهذا يمكن الاستفادة منه .

وقال المهندس مجدى أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية لوزارة الأوقاف: هناك جهود مبذوله للانتهاء من المسجد المحلي برشيد، وهناك ما يقرب من 60 مليون جنيه تم صرفهم حتى الآن في هذا المشروع .

وعقب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، بأن كلام التنفيذين يحتاج إلى توضيح أكثر بحجم الأعمال التي تم الانتهاء منها والوقت المتبقي لافتتاحها، وقال: عايزين ننقذ رشيد عشان ميجيش بعد 25 سنة ناس تانية تحكى نفس الحكاية .

وانتقدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أداء الحكومة وتعاملها مع هذا الملف، وطالبت بتشكيل لجنة هندسية غير حكومية لمراجعة أعمال الترميم والانتهاء منها للمناطق الأثرية بمدينة رشيد.