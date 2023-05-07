شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": لدينا تلاميذ موهوبين حصلوا على مراكز دولية فى مسابقات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو الدسوقي مدير عام الأنشطة بوزارة التعليم، "إن وزارة التعليم لا يوجد بها مرشد نفسي أو اجتماعي بل يوجد إخصائي اجتماعي وإخصائي نفسي، ويوجد لدينا 13 إخصائيا اجتماعيا وما بين 5 و 6 آلاف إخصائي نفسي كما يوجد لدينا 64 ألف مدرسة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي وتعيين مرشد في كل مدرسة للكشف عن الموهوبين، بحضور ممثلي الحكومة.

أوضح أن مصر لديها موهوبون حصلوا على مراكز عالمية، موضحا أن وزارة التعليم تعمل الآن على تعزيز الأنشطة من أجل التوسع في اكتشاف الموهوبين.

وأوضح أن هناك نسبة من المخصصات المالية لتنظيم أنشطة، مشير إلى أن الطالب له الحق في ممارسة أكثر من نشاط.

وأشار إلى أن وزارة التعليم تقوم بتوقيع بروتوكول مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب للعمل على تنمية المواهب، كما أنها تعود لمسرحية كل من يقف عل خشبة المسرح من الطلاب".