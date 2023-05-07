شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" توافق على مقترح نائب التنسيقية بإنشاء نقاط تابعة للبنوك فى الأماكن السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، على الإقتراح البرلماني المقدم من النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية تعمل علي مدار عمل فتح وإغلاق تلك الأماكن بنظام نقاط البيع بعد أن قام بشرح فلسفة المقترح مسترشدا بأمثلة من الواقع الميداني .

وطالب عمارة بإستحداث حوافز بنظام النقاط لكل من يتعامل مع نقاط البيع بل والبنوك لكل من يقوم بإستبدال العملة ورجوعها على المتعاملين وذلك بعد تجميع عدد من النقاط وتكوين رصيد نقاط واستبدالها بخدمات ومنتجات مقدمه من الدولة المصرية وتعود على المتعامل بالنفع من خلال تخفيض تكلفتها كحافز وطني لتقليص أضرار المخربين في الاقتصاد الوطني وقال عمارة إن مصر تواجه تحديات إقتصادية صعبة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وفي فترة إستثنائية وتحتاج حلولا استثنائية لمواجهة تحديات هذه الفترة .

ورحب ووافق وكيل محافظ البنك المركزى على المقترح و وافقت اللجنة الإقتصادية على المقترح البرلماني " إنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية تعمل علي مدار عمل فتح وإغلاق تلك الأماكن".