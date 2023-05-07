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التقاعد تباشر بصرف الوجبة الثالثة من مستحقات السجناء السياسيين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً الى الالية والضوابط المتبعة في صرف المستحقات التقاعدية لذوي الشهداء والمصابين من ضحايا الارهاب والسجناء السياسيين التي تم اعتمادها ونشرها سابقاً، نود إعلامكم سيتم في الأيام القادمة صرف وجبة من المستحقات لفئة الشهداء ومصابي ضحايا الإرهاب".

واهاب البيان، بالمتقاعدين "الالتزام بضوابط والية الصرف المتبعة دون الحاجة الى مراجعة مقر الهيئة"، مؤكداً أن "التزام المراجعين بالضوابط والاليات المتبعة مهم جداً للحد من حالات وطرق التحايل من قبل ضعاف النفوس".

وأتم البيان، أنه "بإمكان الفئة المذكورة التوجه للمصارف الحكومية ومنافذ الصرف الالكتروني ممن تصلهم رسائل نصية بالاستلام".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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